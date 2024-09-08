GÜNCELLEME - Çorum'da trafik kazasında polis çift hayatını kaybetti, 2 çocukları yaralandı

Kahraman Kudu'nun cenazesi memleketi Zonguldak'a, eşi Filiz Kudu'nun cenazesi ise memleketi Eskişehir'e gönderilmek üzere hastane morgundan uğurlandı.

Kazada, sürücü Kudu ile eşi Filiz Kudu (46) yaşamını yitirdi, çiftin çocukları Elif Su (8) ile Berin Su Kudu (6) ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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