Çorum'da sağanak etkili oldu

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, su baskını ihbarı gelen bazı noktaları ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Sel nedeniyle düşük kottaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Gök gürültülü yağışla birlikte Buharaevler Mahallesi'nin bazı bölümlerinin yanı sıra Gazi Caddesi Emniyet Kavşağı, Mehmet Akif Ersoy, Akşemseddin ve Dr. Sadık Ahmet caddeleri ile Abide Kavşağı'nda büyük su birikintileri oluştu.

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