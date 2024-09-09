Çorum'un Alaca ilçesinde sağanak etkili oldu

Yaklaşık yarım saat etkili olan yağışın neden olduğu tahribatı gidermek için Alaca Belediyesi ve Alaca Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Su baskınları nedeniyle bazı kümes hayvanları telef oldu.

2 aracın sel sularıyla kaplandığı köyde bazı ev, ahır ve depoları su bastı.

Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle kümes hayvanları telef oldu, 2 otomobil sel sularının altında kaldı.

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