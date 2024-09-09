Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Bacağından yaralı halde Beytepe 5. Cadde'ye kaçan Muhammet Ö, burada sağlık ekiplerince ambulansa alınarak, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muhammet Ö. ve Ali B. arasında Mimar Sinan Mahallesi Rüstem Eren Parkı yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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