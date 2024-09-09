Çorum'da ceviz ağacından düşen kişi yaralandı
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi hastanede tedavi altına alındı.
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi hastanede tedavi altına alındı.
Hayatpınarı mevkisinde Osman E. (74) bahçesindeki ceviz ağacından düşerek yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Osman E, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kolunda ve kaburgasında kırık tespit edilen Osman E, hastanede tedavi altına alındı.
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