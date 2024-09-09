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        İskilip ve Bayat'ta öğrenciler dersbaşı yaptı

        İskilip ve Bayat ilçelerinde öğrenciler yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilk ders heyecanı yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 17:14 Güncelleme: 09.09.2024 - 17:14
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        İskilip ve Bayat'ta öğrenciler dersbaşı yaptı
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        İskilip ve Bayat ilçelerinde öğrenciler yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilk ders heyecanı yaşadı.

        İskilip'te 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İskilip Misakı Milli İlkokulunda düzenlenen törende öğrencilerle sohbet etti.

        Polat, öğrencilere başarı dileklerini ileterek, derslere çok iyi çalışmaları konusunda tavsiyede bulundu.

        Programa İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Çağrı Sözen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer de katıldı.

        Bayat'ta da öğrenciler sabah saatlerinde ders başı yaptı.

        Velileriyle birlikte okula gelen öğrenciler, kendileri için özenle hazırlanan sınıfları doldurdu.

        Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte ilçede 19 eğitim kurumunda 1550 öğrencinin ders başı yaptığı bildirildi.

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