İskilip ve Bayat'ta öğrenciler dersbaşı yaptı

Bayat'ta da öğrenciler sabah saatlerinde ders başı yaptı.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İskilip Misakı Milli İlkokulunda düzenlenen törende öğrencilerle sohbet etti.

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