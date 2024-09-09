Çorum'da hakkında arama kaydı bulunan 12 kişi yakalandı

Ayrıca hakkında kayıp ihbarı yapılan 8 kişi bulunarak ailesine teslim edildi. Bir kişinin bulunması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, çeşitli mahkemelerce hakkında arama kararı çıkarılan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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