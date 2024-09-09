Çorum'da yanan evde baygın halde bulunan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Daha sonra Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, ev sahibine teslim edildi.

Evde kimsenin olmadığı sırada çamaşır kurutma makinesinden çıktığı değerlendirilen yangın söndürüldü. Ekipler, soğutma çalışması yaptıkları sırada yerde baygın halde yatan kediyi fark etti.

Buharaevler Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığı ihbarını alan Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.

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