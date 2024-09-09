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        Çorum'da yanan evde baygın halde bulunan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

        Çorum'da itfaiye ekiplerinin, bir evde çıkan yangına müdahale ederken baygın halde bulduğu kedi, oksijen verilerek kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 17:47 Güncelleme: 09.09.2024 - 18:16
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        Çorum'da yanan evde baygın halde bulunan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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        Çorum'da itfaiye ekiplerinin, bir evde çıkan yangına müdahale ederken baygın halde bulduğu kedi, oksijen verilerek kurtarıldı.

        Buharaevler Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığı ihbarını alan Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.

        Evde kimsenin olmadığı sırada çamaşır kurutma makinesinden çıktığı değerlendirilen yangın söndürüldü. Ekipler, soğutma çalışması yaptıkları sırada yerde baygın halde yatan kediyi fark etti.

        Yoğun dumandan bayılmış olabileceği değerlendirilen kedi, itfaiye ekiplerince ilk yardım müdahalesiyle oksijen verilerek hayata döndürüldü.

        Daha sonra Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, ev sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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