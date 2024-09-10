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        Kargı'da dron destekli trafik denetimi yapıldı

        Çorum'un Kargı ilçesince polis ekipleri, dron ile trafik denetimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 10:40 Güncelleme: 10.09.2024 - 10:40
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        Kargı'da dron destekli trafik denetimi yapıldı
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        Çorum'un Kargı ilçesince polis ekipleri, dron ile trafik denetimi yaptı.

        Kargı İlçe Emniyet Amirliğince Çorum-Sinop kara yolunda sürücülerin olası kural ihlallerinde yakalanma olasılığı bilincini artırmak amacıyla dron destekle trafik denetimi çalışması başlatıldı.

        Havadan yapılan denetimlerde, kazalara neden olan hatalı sollama, şerit ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı, hız sınırını aşma gibi kural ihlallerinin önlenmesine yönelik denetim yapıldı.

        Ayrıca yol üzerinde oluşturulan denetleme noktasında durdurulan araç ve sürücüler de ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde incelendi.

        Çorum-Sinop kara yolunda dron destekli denetimlerin devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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