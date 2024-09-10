Kargı'da dron destekli trafik denetimi yapıldı

Çorum'un Kargı ilçesince polis ekipleri, dron ile trafik denetimi yaptı.

Kargı İlçe Emniyet Amirliğince Çorum-Sinop kara yolunda sürücülerin olası kural ihlallerinde yakalanma olasılığı bilincini artırmak amacıyla dron destekle trafik denetimi çalışması başlatıldı.

Havadan yapılan denetimlerde, kazalara neden olan hatalı sollama, şerit ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı, hız sınırını aşma gibi kural ihlallerinin önlenmesine yönelik denetim yapıldı.

Ayrıca yol üzerinde oluşturulan denetleme noktasında durdurulan araç ve sürücüler de ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde incelendi.