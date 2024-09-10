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        Çorum'da sokakta kağıt toplayan çocuğun darbedilmesine ilişkin 2 kişiye gözaltı

        Çorum'da çöpten kağıt toplayan zihinsel ve bedensel engelli çocuğun darbedilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 13:35 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:47
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        Çorum'da sokakta kağıt toplayan çocuğun darbedilmesine ilişkin 2 kişiye gözaltı
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        Çorum'da çöpten kağıt toplayan zihinsel ve bedensel engelli çocuğun darbedilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

        Irak uyruklu R.Y'nin (13) Eşrefhoca Caddesi'nde kardeşleriyle çöpten kağıt topladığı sırada saldırıya uğradığı anlara ait kamera görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

        Videonun yayılması üzerine Çorum Valiliğince konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de videoda R.Y'yi darbeden Y.P. ile videoyu çeken A.G'yi yakaladı.

        Darbedilen R.Y. ise polislerce ifadesine başvurulmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

        R.Y'nin babası M.A.Y, AA muhabirine, oğlunun birkaç kez aynı kişi tarafından saldırıya uğradığını söyledi.

        Oğlunun bedensel ve zihinsel engeli bulunduğunu belirten baba, "Oğlum birkaç kez eve yüzü morarmış şekilde geldi. Gece uyuyamadığı zamanlar oldu. Oğluma saldıranların cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

        R.Y'nin kız kardeşi R.Y. ise ağabeyiyle kağıt toplarken birkaç kez saldırıya uğradıklarını belirterek, "O videoların internetten silinmesini istiyoruz. O videoları gören başka kişiler gelip bizi rahatsız ediyor." diye konuştu.

        Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, 4 çocuklu, sokaklardan kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalışan Irak uyruklu ailenin Üçtutlar Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

        Aileye, Vali Zülkif Dağlı'nın talimatıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla erzak ve giyim eşyası ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce psikolojik destek verilmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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