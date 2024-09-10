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        Çorum'da uçuruma yuvarlanan kişi ağır yaralandı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde uçuruma yuvarlanarak ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 14:55 Güncelleme: 10.09.2024 - 14:55
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        Çorum'da uçuruma yuvarlanan kişi ağır yaralandı
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde uçuruma yuvarlanarak ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Karalargüney köyünde ikamet eden İ.A. (59), yaylada hayvan otlattığı sırada yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki uçuruma yuvarlandı.

        Yakınları uzun süre haber alamadıkları İ.A'yı uçurumun dibinde hareketsiz yatarken buldu.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.A, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        İ.A'nın tedavisinin yoğun bakım servisinde devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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