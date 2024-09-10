Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Hitit Üniversitesinde zedeli elmadan elde edilen mikroorganizmayla doğal boya üretildi

        Hitit Üniversitesinde yürütülen proje kapsamında, zedelenmiş elmalardan elde edilen mikroorganizma kullanılarak kimyasal içermeyen boya üretildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 14:59 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hitit Üniversitesinde zedeli elmadan elde edilen mikroorganizmayla doğal boya üretildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hitit Üniversitesinde yürütülen proje kapsamında, zedelenmiş elmalardan elde edilen mikroorganizma kullanılarak kimyasal içermeyen boya üretildiği bildirildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Gamze Nur Müjdeci, sentetik boyalara rakip olacak doğal boya geliştirmek amacıyla çalışma başlattı.

        Laboratuvar ortamında zedelenmiş elmaları kullanarak mikroorganizma elde eden Müjdeci, bayat ekmek ve kavun kabuğu ile beslediği mikroorganizmadan kimyasal içermeyen doğal pigment (suda tamamen veya hemen hemen çözünmeyen renkli malzeme) üretmeyi başardı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Müjdeci, sentetik pigmentlerin çevreye ve insan sağlığına zarar verdiğini, bu nedenle doğal pigment üretimi arayışına girildiğini belirtti.

        Yürütülen çalışmada zedeli elma, bayat ekmek ve kavun kullanarak doğal bir pigment olan "Pulcherrimin" üretmeyi başardıklarını aktaran Müjdeci, "Pulcherrimin, kırmızı renkli bir pigment maddesi. Farklı endüstrilerde renk verici olarak kullanılıyor. Aynı zamanda güneşin zararlı ışıklarına karşı da koruyucu özellikte. Antimikrobiyal özellikleri de belirlenmiş durumda. Tekstil, gıda, eczacılık, kozmetik endüstrisinde yaygın kullanım alanı sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

        Geliştirdikleri ürünün Türkiye'nin yurt dışından ithal ettiği bir ürün olduğuna dikkati çeken Müjdeci, şunları kaydetti:

        "Bu çalışmada kullandığımız atıkların katma değeri yüksek, ithal ikamesi olan bir renk maddesine dönüştürüldüğünden sürdürülebilir çözüm bulunmuş oluyor. Doğal bir pigment kullanılmış olduğundan çevre ve insan sağlığına daha yararlı çözüm üretilmiş oluyor. Hem doğal hem çevre ve insan sağlığına dost olan bu boyar maddenin yerli üretimi henüz söz konusu değil ama yapılan çalışma sonuçlarına göre yerli üretime ışık tutacak nitelikte olabilir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Kuyu açarken toprak altında kaldılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        ABD'de kritik eyaletlerde durum ne?
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        İki bakandan Narin açıklaması
        İki bakandan Narin açıklaması
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı! 35 soru!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Batı bölgelerine sağanak geliyor! Sel riskine dikkat
        Batı bölgelerine sağanak geliyor! Sel riskine dikkat
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        "Beni çok arayacaksınız çoookkk"
        Riskli binanın betonundan deniz kabukları çıktı!
        Riskli binanın betonundan deniz kabukları çıktı!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Kerem'in G.Saray'a gelişinin hikayesi!
        Arkadaşını vurup ölmesini bekledi!
        Arkadaşını vurup ölmesini bekledi!
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        Fillerin atalarına ait... 9 milyon yıllık!
        3 günde 600 bin lira
        3 günde 600 bin lira
        "Bizi affetmesinler"
        "Bizi affetmesinler"
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        Restoranlara fiyat artırmama çağrısı
        Trimester ne demek?
        Trimester ne demek?
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!

        Benzer Haberler

        Çorum'da uçuruma yuvarlanan kişi ağır yaralandı
        Çorum'da uçuruma yuvarlanan kişi ağır yaralandı
        GÜNCELLEME - Çorum'da sokakta kağıt toplayan çocuğun darbedilmesine ilişkin...
        GÜNCELLEME - Çorum'da sokakta kağıt toplayan çocuğun darbedilmesine ilişkin...
        Çorum'da sokakta kağıt toplayan çocuğun darbedilmesine ilişkin 2 kişiye göz...
        Çorum'da sokakta kağıt toplayan çocuğun darbedilmesine ilişkin 2 kişiye göz...
        Kargı'da dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Kargı'da dron destekli trafik denetimi yapıldı
        Çorum'da yanan evde baygın halde bulunan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
        Çorum'da yanan evde baygın halde bulunan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
        Çorum'da hakkında arama kaydı bulunan 12 kişi yakalandı
        Çorum'da hakkında arama kaydı bulunan 12 kişi yakalandı