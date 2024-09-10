Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 915 gram uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 bin lira ile hassas terazi ve uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen M.Y. (24), E.K. (25) ve V.A'yı (46) takibe aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.