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        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 19:53 Güncelleme: 10.09.2024 - 20:13
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        Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
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        Çorum’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen M.Y. (24), E.K. (25) ve V.A'yı (46) takibe aldı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 915 gram uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 bin lira ile hassas terazi ve uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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