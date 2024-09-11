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        Çorum'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Çorum'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 08:34 Güncelleme: 11.09.2024 - 08:42
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        Çorum'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Çorum'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Ali K.B. idaresindeki 06 MYK 76 plakalı otomobil ile Doğukan Ş'nin kullandığı 19 EP 619 plakalı otomobil Osmancık Köprüsü'nde çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri Feridun E. yönetimindeki 35 U 2322 plakalı araca çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerle birlikte araçlardan birinde bulunan Tuğra E. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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