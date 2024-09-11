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        Kamu Kurumları Spor Oyunları'nda Mecitözü Kadın Voleybol Takımı şampiyon

        Çorum'da düzenlenen Kamu Kurumları Spor Oyunları'nda Mecitözü Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 10:32 Güncelleme: 11.09.2024 - 10:32
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        Kamu Kurumları Spor Oyunları'nda Mecitözü Kadın Voleybol Takımı şampiyon
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        Çorum'da düzenlenen Kamu Kurumları Spor Oyunları'nda Mecitözü Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "2. Kamu Spor Oyunları" kapsamında Çorum'da voleybol branşında 4 takım yarıştı.

        Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın final müsabakasında Milli Eğitim Müdürlüğü Kadın Voleybol Takımı'nı 3-0 yenen Mecitözü Kadın Voleybol Takımı, şampiyon oldu.

        Mecitözü Kadın Voleybol Takımı, 1-6 Ekim'de Ordu'da düzenlenecek bölge şampiyonasında Çorum'u temsil edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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