Kamu Kurumları Spor Oyunları'nda Mecitözü Kadın Voleybol Takımı şampiyon
Çorum'da düzenlenen Kamu Kurumları Spor Oyunları'nda Mecitözü Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu.
Çorum'da düzenlenen Kamu Kurumları Spor Oyunları'nda Mecitözü Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "2. Kamu Spor Oyunları" kapsamında Çorum'da voleybol branşında 4 takım yarıştı.
Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın final müsabakasında Milli Eğitim Müdürlüğü Kadın Voleybol Takımı'nı 3-0 yenen Mecitözü Kadın Voleybol Takımı, şampiyon oldu.
Mecitözü Kadın Voleybol Takımı, 1-6 Ekim'de Ordu'da düzenlenecek bölge şampiyonasında Çorum'u temsil edecek.
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