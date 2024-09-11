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        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Çorum'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "AK Parti, Türkiye'nin vazgeçilmez bir unsurudur. Türkiye Yüzyılı'nı, inşallah AK Parti ve onun bileşenleri, davaya gönül vermiş elemanları vasıtasıyla, Cumhur İttifakı olarak biz inşa edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 14:29 Güncelleme: 11.09.2024 - 14:29
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        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Çorum'da konuştu:
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        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "AK Parti, Türkiye'nin vazgeçilmez bir unsurudur. Türkiye Yüzyılı'nı, inşallah AK Parti ve onun bileşenleri, davaya gönül vermiş elemanları vasıtasıyla, Cumhur İttifakı olarak biz inşa edeceğiz." dedi.

        "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında partisinin 13 milletvekiliyle Çorum'a gelen Elitaş, Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde halkın AK Parti'ye mesaj verdiğini söyledi.

        AK Parti olarak mesajı aldıklarını belirten Elitaş, sözlerine şöyle devam etti:

        "31 Mart tarihinde yapılan seçimlerde farklı bir şeyler oldu. Hatalar yapmış olabiliriz. Millet bu hatalarımız çerçevesinden bize mesaj vermiş olabilir. Bu mesaj nedir? Yavrularımızı sahiplenelim. Onların dertlerini, dileklerini, isteklerini yerine getirelim. Onların daha güzel yaşayabileceği kentler oluşturalım. Yeşil alanlar, çocuk parkları, bahçeler, sosyal donatılar gerçekleştirelim. İşte bugün ilköğretim çağındaki çocuklarımızın gösterdiği sevgiyi, sempatiyi daha ileriye doğru götürebilmemiz için eksiklerimiz var. Vatandaş bize 31 Mart tarihinde mesaj verdi. Mesajı aldığımızı her zaman söyledik. AK Parti, Türkiye'nin vazgeçilmez bir unsurudur. Türkiye Yüzyılı'nı, inşallah AK Parti ve onun bileşenleri, davaya gönül vermiş elemanları vasıtasıyla, Cumhur İttifakı olarak biz inşa edeceğiz."

        AK Parti olarak diğer siyasi partilerin ezilmişliği, kavgası, birbirine düşmesi veya mahcubiyetleri üzerine siyaset inşa etmediklerinin altını çizen Elitaş, "Biz AK Parti olarak milletimizin bize gösterdiği yolda, bize verdiği talimatlar doğrultusunda onlara hizmetkar olabilmek için yolumuza çıktık, devam eder gideriz. O partilerdeki iç mücadeleler ne olursa olsun bizi hiç ilgilendirmiyor. AK Parti camiasındaki bu birlik, beraberlik, kardeşlik duygusu tüm ülkeye yayılmalı. Çünkü ülkemizin kardeşlik duygusuyla birbirine sarılmasına, kucaklaşmasına ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

        Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

        Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcıları Hacı Turan, Süreyya Sadi Bilgiç, Fuat Köktaş, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, AK Parti MKYK Üyesi Hülya Terzioğlu, AK Parti Çorum İl Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, AK Parti Ankara Milletvekilleri Zehranur Aydemir, Osman Gökçek, Murat Alparslan, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci, Halil Uluay, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya katıldı.

        Toplantının ardından milletvekilleri, görevlendirildikleri ilçelere giderek ziyaret ve incelemelerde bulunacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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