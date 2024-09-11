Çorum FK Başkanı Yalçın, transfer çalışmalarını değerlendirdi:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nın başkanı Oğuzhan Yalçın, bir futbolcu daha transfer etmeyi planladıklarını söyledi.

Yalçın, Çorum Şehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, bir kanat oyuncusunu renklerine bağlamak üzere olduklarını söyledi.

Transfer döneminin bitmesine iki gün kaldığını hatırlatan Yalçın, "Muhtemelen bir transfer yapacağız ve transferi kapatacağız. Cuma gününe kadar transferimiz gelmiş olur. Başka transfer yapmayacağız, fırsat olmazsa. Çünkü kadroyu fazla şişirmek istemiyoruz. Kulübün öncelikli hedefi her zaman mali açıdan sağlıklı ilerlemek." dedi.