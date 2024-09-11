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        Çorum FK Başkanı Yalçın, transfer çalışmalarını değerlendirdi:

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nın başkanı Oğuzhan Yalçın, bir futbolcu daha transfer etmeyi planladıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 16:12 Güncelleme: 11.09.2024 - 16:23
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        Çorum FK Başkanı Yalçın, transfer çalışmalarını değerlendirdi:
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nın başkanı Oğuzhan Yalçın, bir futbolcu daha transfer etmeyi planladıklarını söyledi.

        Yalçın, Çorum Şehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, bir kanat oyuncusunu renklerine bağlamak üzere olduklarını söyledi.

        Transfer döneminin bitmesine iki gün kaldığını hatırlatan Yalçın, "Muhtemelen bir transfer yapacağız ve transferi kapatacağız. Cuma gününe kadar transferimiz gelmiş olur. Başka transfer yapmayacağız, fırsat olmazsa. Çünkü kadroyu fazla şişirmek istemiyoruz. Kulübün öncelikli hedefi her zaman mali açıdan sağlıklı ilerlemek." dedi.

        Geçen yılki kadronun yüzde 80 oranında korunması, teknik direktör Serkan Özbalta'nın görevine devam etmesi ve Sakaryaspor maçında takımın gösterdiği performansın beğenilmesinin transfer konusunda yol gösterici olduğuna dikkati çeken Yalçın, "Bu sene birinci hedefimiz maddi açıdan ligi şampiyon bitirmek. İkinci hedefimiz Süper Lig'e yükselmek. Bunu her zaman olduğu gibi bugün yine Çorum Futbol Kulübü taraftarlarına söylemek istiyorum. Herkesten sabır diliyorum. Uzun yıllar en kötü ihtimalle bu ligde kalmamız ya da Süper Lig'de olmamız lazım. Önceden kaybettiğimiz bir değerimiz var. Bu takımı da aynı duruma düşürmek istemiyoruz." diye konuştu.

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