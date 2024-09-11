Kargı'da jandarma ekipleri dron destekli trafik denetimi yaptı

Çorum'un Kargı ilçesince jandarma ekipleri, dron destekli trafik denetimi yaptı.

Kargı İlçe Jandarma Komutanlığınca, ilçeyi D-100 kara yoluna bağlayan bağlantı yolunda sürücülerin olası kural ihlallerinde yakalanma olasılığı bilincini artırmak amacıyla dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde, kazalara neden olan hatalı sollama, şerit ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı, hız sınırını aşma gibi kural ihlalleri havadan kontrol edildi.

Ayrıca yol üzerinde oluşturulan denetleme noktasında durdurulan araç ve sürücüler de jandarma ekiplerince ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde incelendi.