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        Kargı ve Dodurga'da okul servisleri denetlendi

        Çorum'un Kargı ve Dodurga ilçelerindeki okul servis araçları polis ve jandarma ekiplerince denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 16:39 Güncelleme: 11.09.2024 - 16:42
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        Kargı ve Dodurga'da okul servisleri denetlendi
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        Çorum'un Kargı ve Dodurga ilçelerindeki okul servis araçları polis ve jandarma ekiplerince denetlendi.

        Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı trafik ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle ilçedeki servis araçlarını inceledi.

        Araçları mevzuatlar çerçevesinde denetleyen ekipler, sürücüleri de uyması gereken kurallar konusunda bilgilendirdi.

        Dodurga ilçesinde de Kaymakamlık tarafından oluşturulan komisyon, servis araçlarını denetledi.

        Denetimlerde eksiği bulunmayan sürücülere teşekkür edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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