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        AK Parti Kastamonu Milletvekili Ekmekci, İskilip'i ziyaret etti

        AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Çorum'un İskilip ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 21:30 Güncelleme: 11.09.2024 - 22:07
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        AK Parti Kastamonu Milletvekili Ekmekci, İskilip'i ziyaret etti
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        AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Çorum'un İskilip ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında ilçeye gelen Ekmekci, AK Parti İskilip İlçe Başkanlığında partilileriyle bir araya geldi.

        Burada teşkilat çalışmaları hakkında bilgi alan Ekmekci, ardından İskilip Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Ziraat Odası Başkanlığı ve Aile Destek Merkezini ziyaret etti.

        Görüşmelerde talep ve öneriler hakkında bilgi alan Ekmekci, daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

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