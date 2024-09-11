AK Parti Kastamonu Milletvekili Ekmekci, İskilip'i ziyaret etti

Görüşmelerde talep ve öneriler hakkında bilgi alan Ekmekci, daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Burada teşkilat çalışmaları hakkında bilgi alan Ekmekci, ardından İskilip Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Ziraat Odası Başkanlığı ve Aile Destek Merkezini ziyaret etti.

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