AK Parti Ankara Milletvekili Gökcek, Dodurga'yı ziyaret etti
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökcek, Çorum'un Dodurga ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökcek, Çorum'un Dodurga ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.
"Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında ilçeye gelen Ekmekci, AK Parti Dodurga İlçe Başkanlığında partilileriyle bir araya geldi.
Burada partili yöneticilerle yaptığı istişare toplantısının ardından Kaymakam Hakan Vatansever'i ve Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya'yı ziyaret eden Gökcek, sorun ve talepler hakkında bilgi aldı.
Gökcek, daha sonra ziyaret ettiği esnafla sohbet etti, taleplerini dinledi.
2015'te Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının bulunduğu eve düzenlenen operasyonda şehit düşen polis memuru Gökhan Çakıcı'nın ailesini ziyaret eden Gökcek, ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı.
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