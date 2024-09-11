AK Parti Ankara Milletvekili Aydemir, Bayat'ı ziyaret etti
AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Çorum'un Bayat ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.
AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Çorum'un Bayat ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.
"Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında ilçeye gelen Aydemir, AK Parti Bayat İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.
Daha sonra Kaymakam Hakan Bahçe ve Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü'yü ziyaret eden Aydemir, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Aydemir, daha sonra esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.
Ziyaret kapsamında ilçedeki kadın ve gençlerle bir araya gelen Aydemir, AK Parti'nin kadınlara ve gençlere yönelik hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi verdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.