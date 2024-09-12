Çorum Valiliğinden suç oranlarıyla ilgili iddialara yönelik açıklama

Haberde geçen verilerin TÜİK'e ait olmadığına dair kurum tarafından açıklama yapıldığı aktarılan paylaşımda, "Yanlış verilerle Çorum'un Türkiye genelindeki suç oranlarında yüksek iller sıralamasında 3. sırada olduğu iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi.

Çorum Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın yayın organlarında Çorum'un suç oranları hakkında yanlış ve yanıltıcı bilgilerden oluşan bazı verilerin TÜİK'in verileri adı altında yayımlandığı belirtildi.

Çorum'un suç oranı en yüksek iller sıralamasında 3. sırada olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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