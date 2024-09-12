Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum Valiliğinden suç oranlarıyla ilgili iddialara yönelik açıklama

        Çorum'un suç oranı en yüksek iller sıralamasında 3. sırada olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 12:27 Güncelleme: 12.09.2024 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum Valiliğinden suç oranlarıyla ilgili iddialara yönelik açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un suç oranı en yüksek iller sıralamasında 3. sırada olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

        Çorum Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın yayın organlarında Çorum'un suç oranları hakkında yanlış ve yanıltıcı bilgilerden oluşan bazı verilerin TÜİK'in verileri adı altında yayımlandığı belirtildi.

        Haberde geçen verilerin TÜİK'e ait olmadığına dair kurum tarafından açıklama yapıldığı aktarılan paylaşımda, "Yanlış verilerle Çorum'un Türkiye genelindeki suç oranlarında yüksek iller sıralamasında 3. sırada olduğu iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şaşırtan olay! Avukat 30 bin hapla yakalandı!
        Şaşırtan olay! Avukat 30 bin hapla yakalandı!
        Bakan Bolat'tan ev sahipleri ve emlakçılara uyarı
        Bakan Bolat'tan ev sahipleri ve emlakçılara uyarı
        Eşinin fotoğraflarıyla 'şantaj' iddiası kanlı bitti!
        Eşinin fotoğraflarıyla 'şantaj' iddiası kanlı bitti!
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        Yakınını öldürüp tarlaya gömdü! Soranlara "Hacca gitti" dedi!
        Yakınını öldürüp tarlaya gömdü! Soranlara "Hacca gitti" dedi!
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi
        Biden Trump şapkası taktı
        Biden Trump şapkası taktı
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        İntihardan kurtardı
        İntihardan kurtardı
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"

        Benzer Haberler

        Osmancık pirincinin kabuğundan seramik kompozit malzeme geliştirildi
        Osmancık pirincinin kabuğundan seramik kompozit malzeme geliştirildi
        AK Parti Ankara Milletvekili Aydemir, Bayat'ı ziyaret etti
        AK Parti Ankara Milletvekili Aydemir, Bayat'ı ziyaret etti
        AK Parti Sakarya Milletvekili Kaya, Alaca'yı ziyaret etti
        AK Parti Sakarya Milletvekili Kaya, Alaca'yı ziyaret etti
        AK Parti Ankara Milletvekili Gökcek, Dodurga'yı ziyaret etti
        AK Parti Ankara Milletvekili Gökcek, Dodurga'yı ziyaret etti
        AK Parti Kastamonu Milletvekili Uluay, Kargı'yı ziyaret etti
        AK Parti Kastamonu Milletvekili Uluay, Kargı'yı ziyaret etti
        AK Parti Kastamonu Milletvekili Ekmekci, İskilip'i ziyaret etti
        AK Parti Kastamonu Milletvekili Ekmekci, İskilip'i ziyaret etti