Çorum Valisi Dağlı, son 1 aydaki ayındaki asayiş çalışmalarını değerlendirdi

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, polis ve jandarma ekiplerince son 1 ayda yapılan çalışmalarda hakkında yakalama kararı bulunan 233 kişinin yakalandığını söyledi.

Dağlı, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, kentte İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen 5 bin 583 devriye, 298 umuma açık yerlerde ve 37 huzur uygulamasında hakkında yakalama kararı bulunan 233 kişinin yakalandığını bildirdi.

Son 1 ayda Çorum'da meydana gelen 2 bin 335 olayın 2 bin 144'ünün aydınlatıldığını dile getiren Dağlı, bu olaylarda 44 ruhsatsız tabanca, 37 av tüfeği, 15 kurusıkı tabanca ve 4 bin 920 fişek ele geçirildiğini kaydetti.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda hakkında işlem yapılan 28 şüpheliden 22'sinin tutuklandığını aktaran Dağlı, trafik denetimlerinde ise 25 bin 628 sürücüye ceza uygulandığını, 641 aracın trafikten men edildiğini vurguladı. Dağlı, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla alınan tedbirler hakkında da bilgi verdi. Çorum'da 512 okuldaki 4 bin 984 derslikte 86 bin 187 öğrencinin eğitimi için 7 bin 336 öğretmenin görev yapacağına dikkati çeken Dağlı, okul çevrelerindeki trafik yoğunluğu, zararlı maddelerin satışı, suça sürüklenmelerine neden olacak unsurlara karşı ilgili emniyet birimlerinin görevlendirildiğini belirtti.

Servis araçları ve sürücülerin denetimlerinin tamamlandığını anlatan Dağlı, okul kantinlerinde hijyen, fahiş fiyat ve ürünlerin son kullanım tarihine ilişkin denetimlerin yıl boyu yapılacağına işaret etti. Dağlı, öğrencilere yönelik kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri, siber güvenlik ve trafik güvenliği, okul yöneticilerine, öğretmenlere, STK temsilcilerine, muhtarlara, okul aile birliği üyelerine ve velilere yönelik uyuşturucu-uyarıcı madde konularında eğitim programları hazırladıklarını aktardı. Öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim almalarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri aldıklarının altını çizen Dağlı, şunları kaydetti:

"Emniyet ve asayişi sağlama, huzur ve güvenin tesisi için gerçekleştirilen faaliyetler şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hız kesmeden ve artarak devam edecektir. Suç ve suçlularının üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gideceğiz. Huzur ve sükunu kaçıranlara, toplumsal düzeni bozmaya çalışanlara göz açtırmayacağız. Bütün bunları yaparken tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, oda ve STK’larımızla, vatandaşlarımızla ve basın mensuplarımızla iletişim ve işbirliği içerisinde olacağız. Kısaca toplumun tüm kesimleri ile el ele vererek çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Tüm gayemiz Çorumlu vatandaşlarımızın güven ve huzur içerisinde hayatlarını sürdürmeleri."