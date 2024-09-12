Laçin ve İskilip'te İlköğretim Haftası kutlandı
Çorum'un Laçin ve İskilip ilçelerinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı.
Çorum'un Laçin ve İskilip ilçelerinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı.
Çamlıca Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler şiirler okudu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, öğrencilere başarı dileklerini iletti.
Törene Laçin Kaymakam Vekili Emre Konak, Belediye Başkanı Mustafa Toydemir, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
- İskilip
İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer, kutlama etkinlikleri çerçevesinde Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Ardından Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.
Törene İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Emniyet Müdürü Önder İstanbul, Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven de katıldı.
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