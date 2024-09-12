İskilip Kaymakamı Polat, başarılı genç güreşçi Özdenur Özmez'i kabul etti

Özmez ise güreş kariyeri ve hedefleri hakkında Polat'a bilgi verdi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, U17 Kadınlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3'üncülük elde eden Belediye İskilipspor Kulübü sporcusu Özdenur Özmez'i makamında kabul etti.

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