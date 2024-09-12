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        İskilip Kaymakamı Polat, başarılı genç güreşçi Özdenur Özmez'i kabul etti

        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, U17 Kadınlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3'üncülük elde eden Belediye İskilipspor Kulübü sporcusu Özdenur Özmez'i makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 18:28 Güncelleme: 12.09.2024 - 18:28
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        İskilip Kaymakamı Polat, başarılı genç güreşçi Özdenur Özmez'i kabul etti
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        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, U17 Kadınlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3'üncülük elde eden Belediye İskilipspor Kulübü sporcusu Özdenur Özmez'i makamında kabul etti.

        Polat, görüşmede Özmez'i Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen U17 Kadınlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 61 kiloda dünya üçüncülüğü elde etmesinden ötürü tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.

        Özmez ise güreş kariyeri ve hedefleri hakkında Polat'a bilgi verdi.

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