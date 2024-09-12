Çorum'da kayalıkta mahsur kalan köpeği itfaiye ekibi kurtardı
Çorum'da kayalıklarda mahsur kalan köpek, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çorum'da kayalıklarda mahsur kalan köpek, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Örencik köyü yakınlarındaki kayalıklarda bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Uygun ekipmanlarla 50 metre yüksekliğindeki kayalığa tırmanan ekipler, köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Halat yardımıyla aşağı indirilen köpek, Çorum Belediyesi veteriner hekimlerince ilk muayenesi yapıldıktan sonra sağlık kontrolü için Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü.
Su ve mama verilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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