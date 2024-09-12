Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi için protokol imzalandı

Çorum'da Ahlatcı Holding ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi için Çorum Valisi Zülkif Dağlı ve Ahlatıcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı tarafından işbirliği protokolü imzalandı.

Ahlatcı Rafineri bünyesinde oluşturulan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilen bina, Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi olarak hizmet verecek.

Vali Dağlı, Valilik Toplantı Salonu'ndaki protokol imza töreninde, Çorum'daki ilk mesleki eğitim merkezinin bugün açıldığını söyledi.

Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi'nden beklentinin büyük olduğunu belirten Dağlı, "Çocuklarımız burada sanayinin içinde haftada 4 gün mesleki eğitim alacak. Olması gereken eğitim modeline kavuşmuş olacaklar. Burada aldıkları eğitimi 4 yıl sonra aynı yerde çalışmak suretiyle de devam ettirecekler. Kendilerini geliştirmeye devam edecekler." dedi. Merkezde eğitim görecek çocukların belirlendiğini dile getiren Dağlı, gerekli hazırlıkların İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tamamlandığını ifade etti. Bu eğitim modelini kentteki diğer iş insanlarının da katılımıyla yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Dağlı, ilk çalışmayı tamamlamasından ötürü Ahlatcı Holding'e teşekkür etti.

İş insanı Ahmet Ahlatcı da merkezde hem sektördeki ara eleman ihtiyacını karşılayacaklarını, hem de zanaatkarlığı tekrar gün ışığına çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. Kuyumculuğun 5 bin yıllık geçmişi bulunduğunu, Anadolu'nun en eski mesleklerinden olduğunu ifade eden Ahlatcı, mesleğin, ürünlere rağbetin azalması ve fabrikasyon üretimin yaygınlaşmasından ötürü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Bu nedenle Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezini önemsediğini ifade eden Ahlatcı, "Bu anlamlı projeyi, tarihimizin izlerini geleceğe taşımak ve bu köklü zanaatı, modern eğitimle buluşturmak adına önemli bir adım olarak görmekteyiz. Bu merkez, yalnızca bir eğitim yuvası değil, aynı zamanda gençlerimize istihdam güvencesi ve parlak bir gelecek sunan bir kapı olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz bu projeyle gençlerimiz, hem meslek lisesi diplomasını almaya hak kazanacak hem de kuyumculuk ve takı ustası olarak geniş bir yelpazede iş imkanları yakalama fırsatı elde edeceklerdir. Bu projenin en önemli katma değeri ve çıktısı ise kuyumculuk sektörünün nitelikli insan kaynağı kazanacak olmasıdır." diye konuştu.

Merkezde eğitim alacak 100 erkek ve 50 kız öğrencinin mezuniyet sonrasında istihdam edileceğine ve pek çok ayrıcalığa sahip olacağına dikkati çeken Ahlatcı, şunları kaydetti: "Merkezimizde eğitim görecek 9-10 ve 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin üçte biri, 12'nci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yarısı kadar öğrenim desteği sağlayacağız. Eğitimini başarıyla bitiren öğrencilerimize Kuyumculuk ve Takı Ustalığı Belgesi ile Meslek Lisesi Diploması vereceğiz. Yine mezuniyet sonrası Ahlatcı Metal Rafineride istihdam edilecek erkek çalışanlara bedelli askerlik ödemesi ve kadın çalışanlara da çeyiz desteği sağlayacağız."