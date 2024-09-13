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        Çorum FK, 1. Lig'de yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 10:14 Güncelleme: 13.09.2024 - 10:14
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        Çorum FK, 1. Lig'de yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

        Ankara'daki Aktepe Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı, hakem Batuhan Kolak yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz ve Kabongo Kasongo, Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek.

        Ligde 3 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Çorum FK, karşılaşmaya ilk galibiyetini almak için çıkacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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