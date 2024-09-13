Çorum'da tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan iş insanı yaralandı
Çorum'un Osmancık ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan iş insanı yaralandı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan iş insanı yaralandı.
İlçede tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Gürel A, Yenimahalle Mahallesi Ulumezarlık Sokak'ta Kenan K. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Kenan K, tabancayla Gürel A'ya ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gürel A, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Saldırgan ise polis ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürüldü.
Saldırganın polisteki ilk ifadesinde, alacak meselesi nedeniyle Gürel A. ile aralarında anlaşmazlık olduğunu söylediği öğrenildi.
Öte yandan saldırı anı, bölgedeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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