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        Kargı'da İlköğretim Haftası kutlandı

        Kargı'da İlköğretim Haftası tören ve etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 16:51 Güncelleme: 13.09.2024 - 16:51
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        Kargı'da İlköğretim Haftası kutlandı
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        Kargı'da İlköğretim Haftası tören ve etkinliklerle kutlandı.

        Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Ardından Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende öğrenciler gösteriler sundu.

        Kargı Kaymakamı Furkan Aksoy, törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

        Aksoy, "Geleceğimiz, her şeyimiz olan evlatlarımızın okullarda iyi eğitilmesi, geleceğe hazırlanması, Türkiye'nin imar ve inşasında başta siz değerli öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin, anne ve babaların büyük emeğinin olduğunu biliyorum. Bizler çocuklarımıza insani, ahlaki ve kişilik değerlerini bilen iyi birer insan, iyi birer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hazırlamak zorundayız." dedi.

        Aksoy, daha sonra okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine "hoş geldin çiçeği" vererek, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

        Programa Belediye Başkanı Hamit Dereli, Cumhuriyet Savcısı Musa Avşar, İlçe Emniyet Amiri Komiser Çağatay Özyılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay, kurum amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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