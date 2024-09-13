Kargı'da İlköğretim Haftası kutlandı

Kargı'da İlköğretim Haftası tören ve etkinliklerle kutlandı.

Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende öğrenciler gösteriler sundu.

Kargı Kaymakamı Furkan Aksoy, törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Aksoy, "Geleceğimiz, her şeyimiz olan evlatlarımızın okullarda iyi eğitilmesi, geleceğe hazırlanması, Türkiye'nin imar ve inşasında başta siz değerli öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin, anne ve babaların büyük emeğinin olduğunu biliyorum. Bizler çocuklarımıza insani, ahlaki ve kişilik değerlerini bilen iyi birer insan, iyi birer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hazırlamak zorundayız." dedi.