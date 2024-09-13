Çorum'da polis ekiplerinin denetimleri sürüyor

Çorum'da polis ekiplerince son 1 haftada düzenlenen 43 denetimde haklarında arama kararı bulunan 6 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce kent merkezinde huzur ve asayişi pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen 43 uygulamada 23 kahvehane, 19 kafe, 22 çay ocağı, 8 oyun salonu ve 10 otopark kontrol edildi.

GBT kontrolü yapılan 2 bin 853 kişiden hakkında yakalama kararı olduğu belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde ayrıca 23 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 146 sentetik ecza hapı, 72,19 gram uyuşturucu ele geçirildi.