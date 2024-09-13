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        Çorum'da polis ekiplerinin denetimleri sürüyor

        Çorum'da polis ekiplerince son 1 haftada düzenlenen 43 denetimde haklarında arama kararı bulunan 6 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 16:53 Güncelleme: 13.09.2024 - 16:53
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        Çorum'da polis ekiplerinin denetimleri sürüyor
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        Çorum'da polis ekiplerince son 1 haftada düzenlenen 43 denetimde haklarında arama kararı bulunan 6 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce kent merkezinde huzur ve asayişi pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen 43 uygulamada 23 kahvehane, 19 kafe, 22 çay ocağı, 8 oyun salonu ve 10 otopark kontrol edildi.

        GBT kontrolü yapılan 2 bin 853 kişiden hakkında yakalama kararı olduğu belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

        Denetimlerde ayrıca 23 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 146 sentetik ecza hapı, 72,19 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Trafik ekiplerince incelenen 1439 araçtan 12'sinin sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden ötürü 294 bin 685lira idari para cezası uygulandı, gerekli şartları taşımayan 3 araç ise trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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