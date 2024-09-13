Çorum'da kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Çorum'da kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Çorum'da kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Selim Ş. idaresindeki 41 UP 693 plakalı kamyon, Alaca-Tokat kara yolu Ünalan köyü yakınlarında Hayrettin A. yönetimindeki 19 UR 831 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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