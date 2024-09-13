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        Çorum'da kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Çorum'da kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 22:57 Güncelleme: 13.09.2024 - 22:57
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        Çorum'da kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Çorum'da kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Selim Ş. idaresindeki 41 UP 693 plakalı kamyon, Alaca-Tokat kara yolu Ünalan köyü yakınlarında Hayrettin A. yönetimindeki 19 UR 831 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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