Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da Osmancık Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali başladı

        Çorum'da Osmancık Belediyesince düzenlenen Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşü ve mehter gösterisiyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 23:02 Güncelleme: 13.09.2024 - 23:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da Osmancık Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da Osmancık Belediyesince düzenlenen Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşü ve mehter gösterisiyle başladı.

        Festival kapsamında Kaymakamlık önünden Belediye Meydanı'na kortej yürüyüşü düzenlendi.

        Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları ve mehter gösterisi sunuldu.

        Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, törende yaptığı konuşmada, tarihi ve kültürüyle öne çıkan ilçenin tanıtımı için festivalin önemli olduğunu söyledi.

        Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise her yıl geleneksel olarak çeltik hasadının başlangıcında festival düzenlediklerini belirtti.

        Festivalinin ilçenin adıyla özdeşleşen Osmancık pirincinin tanıtımı amacıyla yapıldığını vurgulayan Gelgör, "Marka değeri çok yüksek olan, namı ülke dışına ulaşan Osmancık pirincimiz her markette bulunuyor, vatandaşlarımız Osmancık pirincini soruyor, istiyor. Bu gurur, kadim şehrimiz Osmancık'a ait. Çeltiğimizin hasat sezonu başlamakta, üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum. Bu sene pirinç festivalimizi Osmancık halkının desteğiyle kamudan hiç bütçe ayırmadan yapıyoruz. Tüm Osmancık halkıyla gurur duyuyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe katılanlara yılın ilk çeltik hasadından elde edilen pirinçle pişirilen pilav ikram edildi.

        Festival etkinlikleri kapsamında 14 Eylül Cumartesi günü yağlı güreş müsabakaları, 22 Eylül Pazar günü ise rahvan at yarışları düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Salim Güran'ın ifadesi tamamlandı
        Salim Güran'ın ifadesi tamamlandı
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Salim Güran ve işçisinin konuşması çözümlendi
        Salim Güran ve işçisinin konuşması çözümlendi
        İki grup arasında husumet: 10 gözaltı
        İki grup arasında husumet: 10 gözaltı
        Beşiktaş taraftarı için deplasmanda yok!
        Beşiktaş taraftarı için deplasmanda yok!
        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
        Ukrayna uzun menzilli silahları kullanmak istiyor
        Ukrayna uzun menzilli silahları kullanmak istiyor
        Beşiktaş'ta sözleşme fesih kararı!
        Beşiktaş'ta sözleşme fesih kararı!
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        "Avrupa kupalarını hedefliyoruz"
        "Avrupa kupalarını hedefliyoruz"
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?

        Benzer Haberler

        Çorum'da kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Çorum'da kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Sözleşmeli erin öldüğü silahlı kavganın sanığı: Silaha da silahlanmaya da k...
        Sözleşmeli erin öldüğü silahlı kavganın sanığı: Silaha da silahlanmaya da k...
        Çorum'da polis ekiplerinin denetimleri sürüyor
        Çorum'da polis ekiplerinin denetimleri sürüyor
        Kargı'da İlköğretim Haftası kutlandı
        Kargı'da İlköğretim Haftası kutlandı
        Vali Dağlı'dan Mevlit Kandili mesajı
        Vali Dağlı'dan Mevlit Kandili mesajı
        Çorum'da tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan iş insanı yaralandı
        Çorum'da tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan iş insanı yaralandı