Kargı'da çeltik hasadı başladı

Çorum'un Kargı ilçesinde üreticilerin çeltik hasadı mesaisi başladı.

Kargı Kaymakamı Furkan Aksoy, Halılar köyünde çeltik hasadı etkinliğine katıldı.

Biçerdövere binerek ilk çeltik hasadını yapan Aksoy, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun ve köy muhtarından bilgi aldı.

Aksoy, çeltiğin ilçenin önemli gelir kalemlerinden biri olduğunu belirterek, üreticilerin bereketli bir hasat dönemi geçirmelerini temenni etti.

Yaklaşık 15 bin dekar alanda yılda ortalama 10 bin 500 ton çeltik üretilen ilçede bereketli bir hasat dönemi olması için dua edilerek kurban kesildi.