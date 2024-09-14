Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Kargı'da çeltik hasadı başladı

        Çorum'un Kargı ilçesinde üreticilerin çeltik hasadı mesaisi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 00:21 Güncelleme: 14.09.2024 - 00:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kargı'da çeltik hasadı başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Kargı ilçesinde üreticilerin çeltik hasadı mesaisi başladı.

        Kargı Kaymakamı Furkan Aksoy, Halılar köyünde çeltik hasadı etkinliğine katıldı.

        Biçerdövere binerek ilk çeltik hasadını yapan Aksoy, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun ve köy muhtarından bilgi aldı.

        Aksoy, çeltiğin ilçenin önemli gelir kalemlerinden biri olduğunu belirterek, üreticilerin bereketli bir hasat dönemi geçirmelerini temenni etti.

        Yaklaşık 15 bin dekar alanda yılda ortalama 10 bin 500 ton çeltik üretilen ilçede bereketli bir hasat dönemi olması için dua edilerek kurban kesildi.

        Etkinliğe Halılar köyü muhtarı Mustafa Yıldız da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Salim Güran'ın ifadesi tamamlandı
        Salim Güran'ın ifadesi tamamlandı
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        İki grup arasında husumet: 10 gözaltı
        İki grup arasında husumet: 10 gözaltı
        Justin Timberlake suçunu kabul etti
        Justin Timberlake suçunu kabul etti
        Salim Güran ve işçisinin konuşması çözümlendi
        Salim Güran ve işçisinin konuşması çözümlendi
        Beşiktaş taraftarı için deplasmanda yok!
        Beşiktaş taraftarı için deplasmanda yok!
        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
        Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç tutuklandı
        Ukrayna uzun menzilli silahları kullanmak istiyor
        Ukrayna uzun menzilli silahları kullanmak istiyor
        Beşiktaş'ta sözleşme fesih kararı!
        Beşiktaş'ta sözleşme fesih kararı!
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        "Avrupa kupalarını hedefliyoruz"
        "Avrupa kupalarını hedefliyoruz"
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?

        Benzer Haberler

        Çorum'da Osmancık Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali başladı
        Çorum'da Osmancık Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali başladı
        Çorum'da kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Çorum'da kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Sözleşmeli erin öldüğü silahlı kavganın sanığı: Silaha da silahlanmaya da k...
        Sözleşmeli erin öldüğü silahlı kavganın sanığı: Silaha da silahlanmaya da k...
        Çorum'da polis ekiplerinin denetimleri sürüyor
        Çorum'da polis ekiplerinin denetimleri sürüyor
        Kargı'da İlköğretim Haftası kutlandı
        Kargı'da İlköğretim Haftası kutlandı
        Vali Dağlı'dan Mevlit Kandili mesajı
        Vali Dağlı'dan Mevlit Kandili mesajı