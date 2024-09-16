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        Çorum'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 08:33 Güncelleme: 16.09.2024 - 08:44
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        Çorum'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Dursun K. (48) idaresindeki 19 ACT 127 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Gölünyazı mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin, sürücüsü ile araçta bulunan Nigar K. (84), Bayram K. (26) ve Güldane K. (47) yaralandı.

        Araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar sağlık personeli tarafından yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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