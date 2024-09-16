Çorum'dan kısa kısa

2 parmağı kopan kadın, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede doktorlar tarafından yapılan müdahalenin ardından Emre K., Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, bir un fabrikasında çalışan Emre K. (36), elini vantilatöre kaptırdı.

Bahçelievler Mahallesi’nde Metin İ., Cerit köyünde Avni Y., Dut köyünde Mehmet T. ve Boğabağı köyünde Kadir D, hasat için çıktıkları ceviz ağacından düşerek yaralandı.

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