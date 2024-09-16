Mecitözü'nde çiftçilere arıcılığın önemi anlatıldı

Mecitözü Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu'ndaki eğitimde çiftçilere gençlerin tarım sektöründeki önemi ve sektöre geçiş imkanları, arıcılık ve arı ürünleri, tozlaşmanın önemi, gezginci arıcılık, arıcılığın iklim değişikliği üzerine katkıları, tarımda sigortalılık ve önemi ile TKDK arıcılık destekleri konusunda bilgiler verildi.

Çorum Valiliği Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğince yürütülen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklenen "Arıları Yaşat Geleceğini Kazan Projesi" kapsamında ilçelerde çiftçilere yönelik eğitim programı hazırlandı.

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