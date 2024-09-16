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        Çorum Belediyesi, Kıbrıs'a araç ve çocuk oyun parkı malzemeleri hibe etti

        Çorum'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa ilçesindeki Beyarmudu Belediyesine hibe edilen araç ve çocuk oyun parkı malzemelerinin bölgeye ulaştığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 17:05 Güncelleme: 16.09.2024 - 17:05
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        Çorum Belediyesi, Kıbrıs'a araç ve çocuk oyun parkı malzemeleri hibe etti
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        Çorum'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa ilçesindeki Beyarmudu Belediyesine hibe edilen araç ve çocuk oyun parkı malzemelerinin bölgeye ulaştığı bildirildi.

        Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum Belediyesi, kardeş şehir Beyarmudu Belediyesine çöp toplama aracı, çocuk oyun grubu, fitness aletleri ve kauçuk zemin kaplama hibe etti.

        Çorum'dan yola çıkan hibe araç ve eşyaların Beyarmudu Belediyesi'ne ulaştığı bildirilen açıklamada, iki belediyesi arasındaki iş birliğinin devam edeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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