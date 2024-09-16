Çorum Belediyesi, Kıbrıs'a araç ve çocuk oyun parkı malzemeleri hibe etti

Çorum'dan yola çıkan hibe araç ve eşyaların Beyarmudu Belediyesi'ne ulaştığı bildirilen açıklamada, iki belediyesi arasındaki iş birliğinin devam edeceği kaydedildi.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum Belediyesi, kardeş şehir Beyarmudu Belediyesine çöp toplama aracı, çocuk oyun grubu, fitness aletleri ve kauçuk zemin kaplama hibe etti.

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