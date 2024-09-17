İskilip'te 54 motosiklet sürücüsüne 84 bin 119 lira ceza uygulandı

Denetimlerde saygısızca araç kullanarak toplumun huzurunu bozan, gürültü çıkaran, trafik kurallarını ihlal eden 54 motosiklet sürücüsüne 84 bin 119 lira idari para cezası uygulandı.

Çorum ve Tosya caddelerinde oluşturulan denetleme noktalarında durdurulan motosiklet sürücüleri, ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirildi.

Çorum'un İskilip ilçesinde yapılan motosiklet denetiminde 54 sürücüye 84 bin 119 lira para cezası uygulandı.

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