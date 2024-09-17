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        İskilip'te 54 motosiklet sürücüsüne 84 bin 119 lira ceza uygulandı

        Çorum'un İskilip ilçesinde yapılan motosiklet denetiminde 54 sürücüye 84 bin 119 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 09:05 Güncelleme: 17.09.2024 - 09:12
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        İskilip'te 54 motosiklet sürücüsüne 84 bin 119 lira ceza uygulandı
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        Çorum'un İskilip ilçesinde yapılan motosiklet denetiminde 54 sürücüye 84 bin 119 lira para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce motosiklet sürücülerine yönelik başlatılan uygulama kapsamında İskilip İlçe Emniyet Amirliğince ilçe merkezinde denetim yapıldı.

        Çorum ve Tosya caddelerinde oluşturulan denetleme noktalarında durdurulan motosiklet sürücüleri, ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirildi.

        Denetimlerde saygısızca araç kullanarak toplumun huzurunu bozan, gürültü çıkaran, trafik kurallarını ihlal eden 54 motosiklet sürücüsüne 84 bin 119 lira idari para cezası uygulandı.

        Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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