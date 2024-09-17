Hititler'den kalma 212 tarihi eser sergi için Güney Kore'ye ulaştı

Hititler'in başkenti Hattuşa ile Alacahöyük ve Şapinuva gibi antik kentlere ev sahipliği yapan Çorum'da arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan 212 tarihi eserin sergilenmek üzere Güney Kore'ye ulaştığı bildirildi.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çorum ile Gimhae belediyeleri arasında imzalanan "kardeş şehir protokolü" kapsamında 212 tarihi eserin Seul ve Gimhae müzelerinde sergilenmesinin kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Belediyesi, Gimhae Belediyesi ve Güney Kore Gimhae Ulusal Müzesi'nin işbirliği yaptığı aktarılan açıklamada, 212 eserin 7 Ekim'de başlayacak sergide 6 ay sergileneceği kaydedildi.