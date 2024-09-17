İskilip Sanayi Sitesi'nde su baskınlarını önlemek için çalışma başlatıldı

Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Çizikci, aşırı yağışlarda dükkanlarına su dolan ve su birikintileri oluşan bölgede esnafın mağduriyetini gidereceklerini kaydetti.

İskilip Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede su baskını riskini önlemek amacıyla yol ıslahı çalışması başlatıldı.

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