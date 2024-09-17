İskilip Sanayi Sitesi'nde su baskınlarını önlemek için çalışma başlatıldı
İskilip Sanayi Sitesi'nde şiddetli yağışların ardından görülen su baskınlarını önlemek amacıyla çalışma başlatıldığı bildirildi.
İskilip Sanayi Sitesi'nde şiddetli yağışların ardından görülen su baskınlarını önlemek amacıyla çalışma başlatıldığı bildirildi.
İskilip Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede su baskını riskini önlemek amacıyla yol ıslahı çalışması başlatıldı.
İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Marangozlar Sitesi Caddesi'ndeki çalışmaları inceledi.
Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Çizikci, aşırı yağışlarda dükkanlarına su dolan ve su birikintileri oluşan bölgede esnafın mağduriyetini gidereceklerini kaydetti.
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