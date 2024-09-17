Çorum'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Çorum'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Çorum'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Semih K. idaresindeki 60 BR 540 plakalı tır, Çorum-Yozgat kara yolu Zile kavşağında Yiğit Y'nin kullandığı 34 KEA 955 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile araçta bulunan Mehmet A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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