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        Çorum'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Çorum'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 19:50 Güncelleme: 17.09.2024 - 20:20
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        Çorum'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Çorum'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Semih K. idaresindeki 60 BR 540 plakalı tır, Çorum-Yozgat kara yolu Zile kavşağında Yiğit Y'nin kullandığı 34 KEA 955 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile araçta bulunan Mehmet A. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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