Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.
Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.
Mustafa O. idaresindeki 41 SR 268 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Koçhisar köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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