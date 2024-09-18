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        Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 08:55 Güncelleme: 18.09.2024 - 08:58
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        Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.

        Mustafa O. idaresindeki 41 SR 268 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Koçhisar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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