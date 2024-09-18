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        Bayat Kaymakamlığı Voleybol Takımı 2. kez şampiyon oldu

        Çorum'da düzenlenen 2. Kamu Kurumları Spor Oyunları'nda Bayat Kaymakamlığı Voleybol Takımı, ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 10:44 Güncelleme: 18.09.2024 - 11:13
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        Bayat Kaymakamlığı Voleybol Takımı 2. kez şampiyon oldu
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        Çorum'da düzenlenen 2. Kamu Kurumları Spor Oyunları'nda Bayat Kaymakamlığı Voleybol Takımı, ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "2. Kamu Spor Oyunları" kapsamında Çorum'da voleybol branşında 10 takım yarıştı.

        Atatürk Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmasında Sungurlu Cezaevi Voleybol Takımı'nı 3-0 yenen Bayat Kaymakamlığı Voleybol Takımı, şampiyon oldu.

        Turnuvada İl Sağlık Müdürlüğünü 3-1 yenen Çorum GSM de 3'üncülük elde etti.

        İl Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Şahin, final müsabakasının ardından düzenlenen törenle sporculara kupa ve madalyalarını verdi.

        İkinci kez şampiyon olan Bayat Kaymakamlığı Voleybol Takımı'nın 1-6 Ekim'de Ordu'da düzenlenecek bölge şampiyonasında Çorum'u temsil edeceği bildirildi.

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        Galeri

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