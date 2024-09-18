Bayat Kaymakamlığı Voleybol Takımı 2. kez şampiyon oldu

İkinci kez şampiyon olan Bayat Kaymakamlığı Voleybol Takımı'nın 1-6 Ekim'de Ordu'da düzenlenecek bölge şampiyonasında Çorum'u temsil edeceği bildirildi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Şahin, final müsabakasının ardından düzenlenen törenle sporculara kupa ve madalyalarını verdi.

Turnuvada İl Sağlık Müdürlüğünü 3-1 yenen Çorum GSM de 3'üncülük elde etti.

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