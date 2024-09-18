Irak'ta yaralanan Uzman Çavuş Dağhan'a malul gazilik rozeti verildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde EYP patlaması sonucu gazi olan Uzman Çavuş Ahmet Dağhan'a malul gazilik rozeti verildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde EYP patlaması sonucu gazi olan Uzman Çavuş Ahmet Dağhan'a malul gazilik rozeti verildi.
Sungurlu Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Hasan Yıldırım, 13 Mayıs 2022'de Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde EYP patlaması sonucu gazi olan Dağhan'ı Sungurlu'daki evinde ziyaret etti.
Yıldırım, sohbet ettiği Dağhan'a gazilik rozetini takdim etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.