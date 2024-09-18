Irak'ta yaralanan Uzman Çavuş Dağhan'a malul gazilik rozeti verildi

Yıldırım, sohbet ettiği Dağhan'a gazilik rozetini takdim etti.

Sungurlu Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Hasan Yıldırım, 13 Mayıs 2022'de Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde EYP patlaması sonucu gazi olan Dağhan'ı Sungurlu'daki evinde ziyaret etti.

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