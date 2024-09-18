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        Çorum'da park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeki 3 otomobile çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 11:35 Güncelleme: 18.09.2024 - 11:35
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        Çorum'da park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeki 3 otomobile çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Rıza Ç. (77) idaresindeki 19 ABC 724 plakalı otomobil, Zile Caddesi'nde park halindeki 19 ADC 524, 19 AFB 874 ve 19 BA 256 plakalı otomobillere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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