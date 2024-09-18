Çorum'da park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeki 3 otomobile çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeki 3 otomobile çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Rıza Ç. (77) idaresindeki 19 ABC 724 plakalı otomobil, Zile Caddesi'nde park halindeki 19 ADC 524, 19 AFB 874 ve 19 BA 256 plakalı otomobillere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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