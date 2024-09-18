Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum Belediyesi atıl arazilerde ihtiyaç sahibi aileler için üretim yapıyor

        Çorum Belediyesince atıl arazide 3 yıldır üretilen buğday ve ayçiçeğinden elde edilen ayçiçeği yağı ve un, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 12:00 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum Belediyesi atıl arazilerde ihtiyaç sahibi aileler için üretim yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum Belediyesince atıl arazide 3 yıldır üretilen buğday ve ayçiçeğinden elde edilen ayçiçeği yağı ve un, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Konaklı köyü yakınlarındaki su terfi istasyonunun bulunduğu alandaki 80 dekarlık arazinin ekilmesi için 3 yıl önce talimat verdi.

        İlk yıl ekilen ayçiçeğinden 4 ton ayçiçeği yağı, ikinci yıl ekilen buğdaydan ise 15 ton un elde eden Çorum Belediyesi, bu gıdaları belediyeye kayıtlı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

        Bu yıl da ayçiçeği eken Çorum Belediyesi, elde edilecek yağı yine ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacak.

        Biçerdöver vasıtasıyla tarladan kaldırılan tonlarca ayçiçeği, Çorum Belediyesince belirlenecek tesislerde işlenerek ayçiçeği yağına dönüştürülecek.

        Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AA muhabirine, boş araziyi ekerek hem çevreye örnek olmayı hem de ihtiyaç sahipleri için katma değer üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Belediyenin tarlasından ihtiyaç sahiplerinin sofrasına uzanan bir sistem kurduklarını belirten Aşgın, 2 yıl başarıyla uygulanan sistemle bu yıl da pek çok aileye gıda ulaştırılacağından emin olduğunu dile getirdi.

        - "Belediye olarak buradan kar beklettiğimiz yok"

        Çorum'da ekilmemiş bir karış toprak kalmaması için bir kamu kurumu olarak harekete geçtiklerini vurgulayan Aşgın, şöyle devam etti:

        "Çünkü tarım çok önemli ve stratejik öneme sahip. Bu anlamda su terfi istasyonumuzun içerisinde bulunan, 30 yılı aşkın süredir ekim dikim yapılmayan 80 dönüm alanda 3 yıldır, 'Belediyenin tarlasından ihtiyaç sahibinin sofrasına' sloganı ve anlayışıyla hareket ederek ekim yapıyoruz. 2022 yılında yine ayçiçeği ekmiştik ve o yıl elde edilen hasadı 4 bin kilogram yağa dönüştürerek belediyemizde kayıtlı ihtiyaç sahiplerine uygun şekilde evlerine götürmek suretiyle dağıtmıştık. Geçtiğimiz yıl aynı arazimizde bu kez buğday ektik ve çıkan üründen 15 ton buğday unu elde ettik. Onar kilogramlık unlarımızla yine ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştık."

        Bu yıl ekilen ayçiçeğinin veriminin gayet iyi olduğuna işaret eden Aşgın, "Verimimiz hamdolsun, kuraklığa, iklimsel sorunlara rağmen gayet verimli. 60 dönüm alanda hasadı yapılıyor. Rabb'im bereketini versin. Halil İbrahim bereketi versin." dedi.

        Belediye olarak tarımsal üretim kar beklentileri bulunmadığının altını çizen Aşgın, "Belediye olarak buradan kar beklettiğimiz yok. Önemli olan örnek olmak, fakir sofrasında azık olmak, aş olmak. Gayretimiz bundan sonra da devam edecek. İnşallah seneye tekrar buğday ekelim, bu yıl bu ürünümüzden elde ettiğimiz ayçiçeği yağlarını ihtiyaç sahiplerine dağıtalım. İnşallah seneye de buğdayımızdan unumuzu yapalım ve yine ihtiyaç sahiplerine dağıtalım." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        "Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk yok"
        "Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk yok"
        Yeğenini "yasak aşk" iddiasıyla öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Yeğenini "yasak aşk" iddiasıyla öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Polise de hakaret etti
        Polise de hakaret etti
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Görünce bakmaya doyamadı! İşte yeşil balın sırrı!
        Görünce bakmaya doyamadı! İşte yeşil balın sırrı!
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        Hangisi daha soğuk: Kuzey mi güney mi?
        Hangisi daha soğuk: Kuzey mi güney mi?
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        Okullarda hijyen alarmı!
        Okullarda hijyen alarmı!
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Tavuk eti yıkanır mı?
        Tavuk eti yıkanır mı?
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler

        Benzer Haberler

        Çorum'da park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Irak'ta yaralanan Uzman Çavuş Dağhan'a malul gazilik rozeti verildi
        Irak'ta yaralanan Uzman Çavuş Dağhan'a malul gazilik rozeti verildi
        Bayat Kaymakamlığı Voleybol Takımı 2. kez şampiyon oldu
        Bayat Kaymakamlığı Voleybol Takımı 2. kez şampiyon oldu
        Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da kadınlara CNC operatörlüğü eğitimi verilecek
        Çorum'da kadınlara CNC operatörlüğü eğitimi verilecek
        Çorum'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Çorum'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı