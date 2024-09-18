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        Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi cep telefonu sinyalinden bulundu

        Çorum'un Kargı ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan kişiye, cep telefonu sinyalinden ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 15:12 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:20
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        Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi cep telefonu sinyalinden bulundu
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        Çorum'un Kargı ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan kişiye, cep telefonu sinyalinden ulaşıldı.

        Aksu Yaylası'nda C.K'den (60) bir süre haber alamayan yakınları, gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu.

        İhbar üzerine AFAD İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Köy halkının da katılımıyla yürütülen arama çalışması sırasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan da C.K'nin cep telefonu sinyalinden konumunun belirlenmesi için yardım istendi.

        Sinyalle belirlenen konuma yönelen ekipler, C.K'yi dağ yolunda aracıyla çamura saplanmış halde buldu.

        Aracı kurtarılan C.K'nin sağlık problemi bulunmadığı belirlendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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