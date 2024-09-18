Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi cep telefonu sinyalinden bulundu

Köy halkının da katılımıyla yürütülen arama çalışması sırasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan da C.K'nin cep telefonu sinyalinden konumunun belirlenmesi için yardım istendi.

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