Çorum'da kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi
Çorum'un Bayat ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Çorum'un Bayat ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Akseki köyünde yaşayan Bekir Akbulut (83), Pancarlık köyünde bahçede çalışırken, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Akbulut'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Akbulut'un cenazesi, Bayat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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